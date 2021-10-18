Депутат Рады опубликовал фото своих занятий браконьерством

Депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины» Вадим Ивченко нечаянно сознался в браконьерстве: 17 октября парламентарий выложил в Facebook пост с рыбалки, но быстро поняв, что сам себя сдал, публикацию удалил. Скриншоты 18 октября опубликовал Telegram-канал APnews

Депутат опубликовал два снимка, на одном из них он сидит у ведер с уловом, а на другом — показывает рыбу, пойманную на так называемый «драч» — запрещенное самодельное приспособление, собранное из нескольких спаянных крючков.

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Пользователи, увидевшие пост, пересчитали примерное количество улова и пришли к выводу, что наказание депутата должно составить не менее 100 тыс. грн (270 тыс. руб.). Другие обратили внимание на то, что нарушил Ивченко не только в части способа ловли.

«Драч драчом, но судачок весь тоже не мерный. Штраф должен быть больше», «А такой грамотный, когда на регионалов гонит», «Не обожрется? Во всем жадность, даже если столько не надо», «Тю! А чего стесняться? Ему что-то будет? Хозяева жизни», «А как жить сироте? Зарплата маленькая… Бизнесом заниматься нельзя… Вот и кормит семью!», — прокомментировали новость пользователи.