«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства <…>, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», — сказал глава МИД РФ.
Кроме того, на неопределенное время прекратит функционировать военная миссия НАТО в Москве, а также закроется информационное бюро.
По словам Лаврова, сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.
«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия», — добавил он.
Ранее НАТО отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти. По словам Лаврова, свое решение в альянсе не объяснили.