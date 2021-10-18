Россия с 1 ноября приостановит работу постоянного представительства при НАТО. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости 18 октября

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства <…>, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», — сказал глава МИД РФ.

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По словам Лаврова, сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия», — добавил он.

Ранее НАТО отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти. По словам Лаврова, свое решение в альянсе не объяснили.