По данным канала, Порошенко провел на Кипре прошедшие выходные, которые на Украине из-за Дня защитников и защитниц страны растянулись на четыре дня. Пятый президент отправился на отдых якобы сразу же после мероприятия с участием участников боевых действий в Донбассе.
Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной выбрал для проживания пятизвездочный отель Parklane в городе Лимасол на юге Кипра, а точнее целую виллу, территория которой включает в себя отдельный бассейн и круглосуточную охрану. Стоимость проживания там равняется 2,850 евро в сутки.
Как пишет Telegram-канал «Шептун», Parklane принадлежит бывшему депутату Рады и близкому соратнику Порошенко Игорю Кононенко. На родине он находится в розыске за хищения в «Центрэнерго» и «Облэнерго».
Порошенко регулярно попадает в скандалы из-за своего дорого отдыха за пределами Украины. В июле этого года бывший глава государства вместе с семьей заметили на яхте в Хорватии, стоимость аренды которой в неделю около 260 тыс. евро.
Пока Порошенко проводит выходные на Кипре, на Украине складывается тяжелая ситуация с началом отопительного сезона. Из-за высоких цент на теплоэнергию, без отопления остаются многие жители страны, а также социальные объекты.