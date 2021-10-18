Пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной Рады Петр Порошенко решил отдохнуть на Кипре. Для этого он выбрал один из самых дорогих местных отелей, персональная вилла с бассейном в котором обходится почти в 3 тыс. евро. Соответствующую информацию вместе с фотографиями опубликовал 18 октября Telegram-канал «Карточный офис»

Украинские школьники обрадовались подорожанию теплоэнергии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной выбрал для проживания пятизвездочный отель Parklane в городе Лимасол на юге Кипра, а точнее целую виллу, территория которой включает в себя отдельный бассейн и круглосуточную охрану. Стоимость проживания там равняется 2,850 евро в сутки.

Как пишет Telegram-канал «Шептун», Parklane принадлежит бывшему депутату Рады и близкому соратнику Порошенко Игорю Кононенко. На родине он находится в розыске за хищения в «Центрэнерго» и «Облэнерго».

Порошенко регулярно попадает в скандалы из-за своего дорого отдыха за пределами Украины. В июле этого года бывший глава государства вместе с семьей заметили на яхте в Хорватии, стоимость аренды которой в неделю около 260 тыс. евро.

Пока Порошенко проводит выходные на Кипре, на Украине складывается тяжелая ситуация с началом отопительного сезона. Из-за высоких цент на теплоэнергию, без отопления остаются многие жители страны, а также социальные объекты.