Google «уволил» министра юстиции Украины Малюську

При забивании в поисковую строку интернет-сервиса Google фамилии украинского министра юстиции Дениса Малюськи, в ссылке на Википедию появляется странная надпись в графе «должность»

«Бывший министр юстиции Украины», — гласит надпись над страницей Малюськи в Википедии.

Однако внутри статьи ничего о его уходе с должности не указано, наоборот, говорится, что Малюська занимает свой пост с 29 августа 2019 года.

Денис Малюська — украинский юрист, бизнесмен, председатель правления BRDO/World Bank Group. Позже стал депутатом Верховной Рады от «Слуги народа», а потом и министром юстиции.

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Малюська известен своим эпатажным поведением, будучи в костюме и при галстуке он забирался на стол в своем кабинете с попкорном, складывал ботинки на стол, пытался прыгнуть в реку, а еще министр объявлял аукцион на свой авторский коллаж the sea is temporarily unavailable («Море временно недоступно»), чтобы оплатить ремонт камер в тюрьмах.

Долгое время на Украине не прекращались слухи, что Малюська будет уволен с министерской должности, однако и этого так и не произошло. Разговоры поутихли после того, как Малюська выложил в сети следующее обращение.

«Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства. Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет», — сказал он.