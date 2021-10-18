Google «уволил» министра юстиции Украины Малюську

«Бывший министр юстиции Украины», — гласит надпись над страницей Малюськи в Википедии.
Однако внутри статьи ничего о его уходе с должности не указано, наоборот, говорится, что Малюська занимает свой пост с 29 августа 2019 года.
Денис Малюська — украинский юрист, бизнесмен, председатель правления BRDO/World Bank Group. Позже стал депутатом Верховной Рады от «Слуги народа», а потом и министром юстиции.
Весной этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против Малюськи, вменив ему в злоупотреблении властью и завладении имуществом предприятий, однако обвинение так и осталось только на бумаге.
Малюська известен своим эпатажным поведением, будучи в костюме и при галстуке он забирался на стол в своем кабинете с попкорном, складывал ботинки на стол, пытался прыгнуть в реку, а еще министр объявлял аукцион на свой авторский коллаж the sea is temporarily unavailable («Море временно недоступно»), чтобы оплатить ремонт камер в тюрьмах.
Долгое время на Украине не прекращались слухи, что Малюська будет уволен с министерской должности, однако и этого так и не произошло. Разговоры поутихли после того, как Малюська выложил в сети следующее обращение.
«Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства. Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет», — сказал он.