По его словам, самолет доставил медицинские средства и вооружение с боеприпасами в рамках реализации договоренности с Кабмином Украины о предоставлении дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.
«По состоянию на сегодня совершается разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках данного соглашения», — заявил он.
Матийчук назвал помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами — членами НАТО.
Политика двух последних президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сохраняет курс страны в НАТО и Евросоюз. Политики верят, что когда-то Украина сможет получить такой статус.
По мнению украинского политолога Вадима Карасева украинской мечтой должно быть сохранение статуса «моста» для многих стран, а не членство в НАТО.