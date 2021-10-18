Вторая партия международной технической помощи от правительства США поступила украинским вооруженным силам (ВСУ). Об этом 18 октября сообщил полковник медслужбы уполномоченного командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук в видеокомментарии, который обнародовал телеканал «Дом»

По его словам, самолет доставил медицинские средства и вооружение с боеприпасами в рамках реализации договоренности с Кабмином Украины о предоставлении дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.

«По состоянию на сегодня совершается разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках данного соглашения», — заявил он.

Сергей Станкевич: США будут офшорно приглядывать за Зеленским © РИА Новости, Владимир Песня

Политика двух последних президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сохраняет курс страны в НАТО и Евросоюз. Политики верят, что когда-то Украина сможет получить такой статус.

По мнению украинского политолога Вадима Карасева украинской мечтой должно быть сохранение статуса «моста» для многих стран, а не членство в НАТО.