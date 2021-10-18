Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, а ныне внештатный советник главы офиса главы государства и колумнист телепроекта «Большая деолигархизация» на канале «Украина 24», опозорилась, сделав сразу несколько ошибок в тексте поста. Выложила она его 17 октября у себя в Facebook

«Удастся ли в "Игре в кальмара" сохранить человеческую душу? Или придется умалить свое развитие до уровня головоногомалюска?», — написала Мендель.

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В ответ пользователи высмеяли Мендель, заявив, что за такой текст ей максимум удастся получить двойку в школе, куда ей однозначно стоит вернуться, чтобы доучиться. Отдельные пользователи пошутили, что это описка по Фрейду и на самом деле советник главы Офиса президента (ОП) думала о министре юстиции Денисе Малюське.

Мендель снова провела работу над ошибками, но в этот раз закрыла возможность для комментирования и удалила уже имевшиеся критические замечания.

Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского летом 2019 года, выиграв конкурс среди четырех тысяч участников. Спустя почти два года, весной 2021-го, она покинула свой пост.

В качестве причин в Офисе президента назвали «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей. Однако СМИ высказали другую версию — конфликт с главой ОП Андреем Ермаком.

Местные журналисты не раз жаловались на работу Мендель, утверждая, что она некорректно и порой просто по-хамски ведет себя с представителями СМИ.

Изначально озвучивалось, что бывшая пресс-секретарь останется в ОП, сосредоточившись на сотрудничестве с иностранной прессой, но позже появилось сообщение, что Мендель стала постоянным колумнистом телепроекта «Большая деолигархизация» на канале «Украина 24».

В настоящее время экс-пресс-секретарь также ведет авторскую программу под названием «Слово Мендель».