Украинская певица Ирина Билык, которая многократно меняла гражданских мужей, 17 октября в прямом эфире шоу «Танцы со звездами» сделала довольно неоднозначное заявление о смене партнеров

В подсолнухах: Ясько показала досуг с Саакашвили © Елизавета Ясько/Фейсбук Евгения Власова и ее партнер Макс Леонов. Однако мужчина накануне выступления попал в аварию и Власовой пришлось танцевать с новым партнером — Александром Прохоровым. Билык заявила, что это к лучшему.

«Должна сказать, что у Жени сегодня смена партнера. Но я в своей жизни меняла партнеров очень часто. И это было только к лучшему, Женя. Поэтому к победе с новым партнером!» — сказала Билык.

Певице Ирине Билык 51 год. Она четырежды состояла в гражданских отношениях и один раз официально ставила штамп. В числе ее «мужей» были продюсер Юрий Никитин, хореограф Дмитрий Коляденко, танцовщик Дмитрий Дикусар и модель Андрей Оверчук, от последнего у артистки есть сын.

Единственным официальным супругом Билык был российский фотограф Аслан Ахмадов. Пара поженилась в 2013 году, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился ребенок.

Летом 2021 года артистка объявила о разводе, назвав в качестве причины проблемы интимного характера, которые появились в период карантина из-за того, что супруги проживали в разных странах: она на Украине, он — в России.