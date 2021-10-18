Мэр Украинской столицы Виталий Кличко 18 октября в своем Facebook анонсировал реформу местного самоуправления в Киеве, благодаря которой в городе должны появиться районные советы

Районные советы в Киеве начали упразднять с 2010 года при мэре Леониде Черновецком. Это стало возможным благодаря закону «О местном самоуправлении», согласно которому райсоветы могли упраздняться по решению городской администрации. Вместо таких органов самоуправления в городе остались районные госадминистрации, не имеющие ничего общего с системой самоуправления.

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«Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение к районным советам — это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время. Возвращение райсоветов — это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию», — написал мэр украинской столицы.

Кличко добавил, что появление в каждом районе города своих депутатов позволит повысить эффективность коммуникации власти с населением, сделать процесс управления городом более прозрачным, в том числе и в плане расходования бюджетных средств.

Градоначальник заверил, что все депутаты районных советов будут трудиться на общественных началах.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Украины в лице президента Владимира Зеленского заинтересованы в том, чтобы сменить руководство Киевом. По мнению бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, следующим после него на очереди на увольнение может быть как раз Кличко.