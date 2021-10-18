Европа испортила отношения с двумя основными поставщиками газа - Россией и США - по одним и тем же причинам, однако американские энергетики ответили жестче, рассказал директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики (CENRG) Института анализа глобальной безопасности (IAGS)Ариэль Коэн в своей статье для Forbes, опубликованной 14 октября

Дефицит газа в ЕС возник из-за нежелания европейских заказчиков заключать долгосрочные контракты с поставщиками, в том числе американскими, и покупать газ на спотовом рынке, отметил эксперт, назвав такую политику «недальновидностью».

«Европа отказалась заключать долгосрочные соглашения о закупках, и Америка перенаправила свой СПГ в Азию, а ЕС остался ни с чем», — подчеркнул Коэн.

Бюрократические игры и реальный рынок. Как ЕС планирует воевать с Газпромом © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Когда оказалось, что ВИЭ не дают достаточно энергии, спрос на газ в Европе резко вырос — однако было уже поздно, весь американский СПГ ушел в Азию, где спрос был еще выше из-за бурного восстановления экономики Китая после коронавируса.

«Россия хоть и не похожа на откровенного рыночного махинатора, но имеет хорошую возможность нажиться на сложившейся ситуации, видя, что Европа готова покупать газ в любых объемах и по чудовищным ценам», — написал Коэн.

При этом РФ не наращивает поставки в Европу как раз потому, что нет долгосрочных контрактов, гарантирующих покупку газа согласно правилу «бери или плати» и защищающих тем самым инвестиции поставщика.

Европа оказалась между молотом и наковальней из-за своего высокомерия и недальновидной политики в сфере энергетики, полагает Коэн.