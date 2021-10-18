Дефицит газа в ЕС возник из-за нежелания европейских заказчиков заключать долгосрочные контракты с поставщиками, в том числе американскими, и покупать газ на спотовом рынке, отметил эксперт, назвав такую политику «недальновидностью».
«Европа отказалась заключать долгосрочные соглашения о закупках, и Америка перенаправила свой СПГ в Азию, а ЕС остался ни с чем», — подчеркнул Коэн.
Он отмечает, что причинами такого решения стала чрезмерная увлеченность Евросоюза «зеленой» энергетикой и закрытие атомных электростанций из соображений экологии, что сделало природный газ единственной альтернативой возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в ЕС.
Когда оказалось, что ВИЭ не дают достаточно энергии, спрос на газ в Европе резко вырос — однако было уже поздно, весь американский СПГ ушел в Азию, где спрос был еще выше из-за бурного восстановления экономики Китая после коронавируса.
«Россия хоть и не похожа на откровенного рыночного махинатора, но имеет хорошую возможность нажиться на сложившейся ситуации, видя, что Европа готова покупать газ в любых объемах и по чудовищным ценам», — написал Коэн.
При этом РФ не наращивает поставки в Европу как раз потому, что нет долгосрочных контрактов, гарантирующих покупку газа согласно правилу «бери или плати» и защищающих тем самым инвестиции поставщика.
Европа оказалась между молотом и наковальней из-за своего высокомерия и недальновидной политики в сфере энергетики, полагает Коэн.