Кандидат юридических наук, специалист по морскому праву. Капитан 1 ранга в отставке. Автор более 60 опубликованных научных и учебных работ.

Окончил юридический факультет РГПУ им. Герцена с отличием в 2008 году с международно-правовой специализацией.

Продолжил образование в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Калининградском ВВМУ.

Состоял на службе во флоте с 1987 г. по 2018 г.

Награжден медалью Морской коллегии при Правительстве РФ "За отличие в морской деятельности".

Осуществлял консультации в отношении правового режима Керченского пролива и Азовского моря в связи с инцидентами 2018-2019 г.г.