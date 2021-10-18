Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что есть два варианта для подписания проголосованного с ошибками закона о деолигархизации. Об этом 18 октября он рассказал на брифинге в парламенте, который транслировал телеканал «Рада».

«Завтра после рассмотрения вопроса о назначении первого заместителя главы ВР мы перейдем к рассмотрению вопроса о снятии 12-ти блокирующих постановлений в антиолигархическом законе. После того, как мы рассмотрим их, комитет будет готовить эти законопроекты на подписи. И после того, как я увижу, какой текст придет, будет принято решение, как действовать», — заявил он.

Зеленский и олигархи: кто кого съест

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков предупредил об уголовной ответственности депутатов парламентского комитета, который может взяться за исправление ошибок уже проголосованного в целом документа, что невозможно согласно регламенту. Также он заявил, что закон о борьбе с влиянием олигархов должен подписывать он, а не его преемник Стефанчук по решению Конституционного суда.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Заседание вел бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который после отставки Разумкова, занял его место. При этом последний попросил президента наложить на закон вето.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине.

Принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.