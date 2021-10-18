Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) ездила в Москву на переговоры о газе, поскольку представителей власти там видеть не хотят. Об этом 17 октября заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24»

Диктует миру свои правила: Кива рассказал об отношении к Путину © Илья Кива/Фейсбук

Также Рабинович заявил, что половина украинских предприятий остановится, если через месяц Украина не добьется прорыва в коммуникации с Россией.

В марте прошлого года депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в частности, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, приехали в Москву и присутствовали на заседании Государственной Думы. Украинские депутаты приняли участие в заседании Госдумы впервые за шесть лет.