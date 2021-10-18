«Да, делегация ОПЗЖ ездила в Москву, поскольку мы понимаем, что представителей нынешней власти там видеть не хотят. Да, мы договорились с российской стороной о цене на газ в 173 доллара за метр кубический. Скажите, какое преступление против Украины мы совершили? Власть говорит: "Это возмутительно! Вы продали страну". Что мы продали?! Говорить такое могут только ненормальные люди», — заявил он.
Также Рабинович заявил, что половина украинских предприятий остановится, если через месяц Украина не добьется прорыва в коммуникации с Россией.
В марте прошлого года депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в частности, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, приехали в Москву и присутствовали на заседании Государственной Думы. Украинские депутаты приняли участие в заседании Госдумы впервые за шесть лет.