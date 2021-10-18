Родители второклассников школы №29 города Днепра пожаловались на учительницу, которая, по их словам, пила водку прямо на уроках при детях. Соответствующий пост был размещен на днях в группе «Освіта Дніпра - соціальна взаємодія» Facebook

«Ранее неоднократно были разговоры о том, что данный преподаватель злоупотребляет алкоголем, но только слухи. Вчера, со слов детей 2-го класса и моей дочери в частности, учитель пила водку в течении рабочего дня, а к 5-му уроку уже не могла разговаривать», — сообщила одна из родительниц.

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Педагога также обвинили в рукоприкладстве в отношении двух учениц. Автор поста оказалась не удовлетворена ответом администрации учебного заведения, о чем также сообщила в сети.

«Естественно был поднят вопрос перед администрацией школы, на что ответила директор что Пастушенко (учительница, которую обвиняют в пьянстве — ред.) уволена сегодняшним числом, а сама директор в отпуске, почти на границе с Россией (без связи). Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, так как именно по этой причине она была уволена с предыдущей школы, но прикрывали этот факт, аргументируя тем, что работать некому», — написала женщина.

«Ужас!! Жалуйтесь выше», «Учителя уволили, что Вам еще надо. Это единичный случай. Зачем продолжаете смаковать этот случай? Лучше помогите детям и новому учителю быстрее наладить отношения», «Когда она преподавала в 7 школе, вроде, не пила. Очень жаль», «Какой кошмар,одного учителя побили дети, другая спилась. Кто будет детей учить?», «А как это дети определить смогли, что учитель пила водку, а не воду??? И если автор говорит, что учителя уже уволили, то что еще автор хочет?? Чтобы посадили на десять суток, оштрафовали, расстреляли???», — отреагировали пользователи.