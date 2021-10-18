Половина украинских предприятий остановится, если через месяц Украина не добьется прорыва в коммуникации с Россией. Об этом 17 октября заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова прозвучали 17 октября в эфире телеканала «Украина 24»

«Если через месяц не будет прорыва в коммуникации с Россией, остановится 50% предприятий Украины, потому что себестоимость их продукции при закупке нынешнего дорого газа вырастет, и она будет неконкурентоспособной. Это приведет к тому, что работающие на этих предприятиях люди станут безработными», — заявил депутат.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил успокоить граждан своей страны и заявил, что для прохождения отопительного сезона запасов газа достаточно и «по нормальным ценам».

При этом на Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.