«Если через месяц не будет прорыва в коммуникации с Россией, остановится 50% предприятий Украины, потому что себестоимость их продукции при закупке нынешнего дорого газа вырастет, и она будет неконкурентоспособной. Это приведет к тому, что работающие на этих предприятиях люди станут безработными», — заявил депутат.
При этом он отметил, что число безработных на Украине уже «захлестывает страну» и власть это понимает, но не знает, что делать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил успокоить граждан своей страны и заявил, что для прохождения отопительного сезона запасов газа достаточно и «по нормальным ценам».
При этом на Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.