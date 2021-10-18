Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 18 октября в своем Telegram-канале разместил видео 2004 года с участием нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, сравнив происходящее на кадрах с «Игрой в кальмара»

«Повелитель волчиц» Винник угодил в громкий скандал в Запорожье © Олег Винник/Инстаграм

Сейчас в моде южнокорейский сериал «Игра в кальмара», где игрокам тоже нужно побеждать, порой переступая через себя, однако в этой версии проигравшие физически уничтожаются.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

По всей видимости, именно на этом обстоятельстве хотел акцентировать внимание Гончаренко, когда выложил в сеть видео с Зеленским, подписав его «"Игра в кальмара". Начало».

Примечательно и то, что на кадрах, показанных депутатом, теперь уже президент Украины, по заданию игры, собирает монеты, а чтобы набрать как можно больше и победить, использует в том числе рот.

«Чего бы ему тогда не подавиться той монеткой», «Он деньги жрал уже тогда…», «Наш пострел везде успел», — отреагировали пользователи.