Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о борьбе с влиянием олигархов должен подписывать он, а не его преемник Руслан Стефанчук по решению Конституционного суда. Об этом 17 октября он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Его должен подписывать я. Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга», — заявил Разумков.

При этом он отметил, что закон голосовался с нарушением регламента и до сих пор не подписан, поскольку подано 12 постановлений о блокировании. Разумков также заявил, что подпишет его, когда «будет подан корректный вариант».

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Заседание вел на тот момент первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который после отставки Разумкова, занял его место. При этом последний попросил президента наложить на закон вето.

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Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.