Украинский певец, кумир местных женщин отменил сразу два концерта в Запорожье, причем один из них - уже в процессе выступления. В итоге вокруг артиста разгорелись нешуточные страсти с обвинениями во вранье. Об этом 18 октября написал «РИА Мелитополь»

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«Уже четыре недели езжу с ларингитом. Мы не роботы. Мне очень тяжело и больно это принимать, потому что очень важно и ценно, когда зрители приходят к тебе на концерт. Больно им говорить, что ты не можешь работать», — объяснил ситуацию Винник, объявив, что концерты будут перенесены на март 2022 года с сохранением билетов.

«Олег Винник убил сегодня тысячу своих преданных поклонников и три тысячи родственников, которые откачивают их после срыва концерта. Съехались все воздыхатели творчества великого соблазнителя, на входе тщательно проверяли ковид-паспорта. В итоге половина зала была пустая, поклонники пришли без ковид-паспорта и без теста ПЦР и по этой причине были отчисленны с чата артиста! Когда вышел Олег Винник и увидел, что зал наполовину пуст, ему резко стало плохо, и концерт отменили!!!» — прокомментировал произошедшее один из зрителей.

Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться в родную Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».