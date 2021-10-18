Уроженка Донецка, актриса Татьяна Кравченко после завершения седьмого сезона сериала «Сваты» практически перестала появляться на публике. Оказалось, что артистка готовится к новому спектаклю, в котором сыграет вместе с коллегой Станиславом Садальским. Именно он 17 октября показал подписчикам в Instagram снимок с «Валюхой»

«Сказать правду не всегда удается художнику… Но не врать, не лгать — это очень важная вещь в искусстве. Вранье, как правило, не привлекает зрителя… Меня чистая мелодрама не интересует, она может быть только частью в комедии», — подписал Садальский совместное фото с Кравченко.

Подстриглась под мальчика? В сети появилось новое фото Пугачевой © Instagram, uliaveronika

«Совсем бабуля», «Что-то совсем Татьяна Эдуардовна стала плохо выглядеть. Или это специально так?», «Не пойму, ее так загримировали или она и вправду так постарела?», «Кравченко чуть-чуть за 60, а выглядит на все 90. Похоже, совсем перестала следить за собой», «Люди, а что случилось с Кравченко? Болеет чем-то?» — написали пользователи.

Пожалуй, это первый пост, в котором актрисе написали столько критических замечаний, обычно Кравченко получает исключительно комплименты и просьбы чаще радовать зрителей своими ролями.

Татьяна Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда «Сватов» живет одна.