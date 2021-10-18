Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было бы российское гражданство.
«Президент Украины наконец официально определил и подтвердил юридический статус, лидеру оппозиции Виктору Медведчуку — ЗАЛОЖНИК для обмена», — отметил Кива.
Теперь, по мнению депутата, лидеры других стран могут так же брать в заложники украинских граждан для своих торгов, но уже с самим Зеленским.
Он также отметил, что девять миллионов украинцев сейчас работают за рубежом, из них около четырех миллионов — в России. Теперь эти люди, считает Кива, находятся в опасности.
«Подобные действия и высказывания ставят под сомнение вообще легитимность и законность украинской власти в целом, которая скатилась до уровня террористов и сомалийских пиратов… Ждем оценку международного сообщества на этот правовой беспредел, происходящий в Украине», — добавил политик.
Он также подчеркнул, что наличие у президента офшоров — это подтверждение воровства у своей страны.
Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.