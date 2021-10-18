Слова президента Украины Владимира Зеленского об «обмене» находящегося под арестом Виктора Медведчка с РФ ставят под сомнение легитимность власти главы государства, уверен депутат Верховной Рады Илья Кива. Об этом он 18 октября написал в своем Telegram-канале

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было бы российское гражданство.

«Президент Украины наконец официально определил и подтвердил юридический статус, лидеру оппозиции Виктору Медведчуку — ЗАЛОЖНИК для обмена», — отметил Кива.

Теперь, по мнению депутата, лидеры других стран могут так же брать в заложники украинских граждан для своих торгов, но уже с самим Зеленским.

Дом вместо СИЗО: как пытались «закрыть» Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Подобные действия и высказывания ставят под сомнение вообще легитимность и законность украинской власти в целом, которая скатилась до уровня террористов и сомалийских пиратов… Ждем оценку международного сообщества на этот правовой беспредел, происходящий в Украине», — добавил политик.

Он также подчеркнул, что наличие у президента офшоров — это подтверждение воровства у своей страны.

Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.