Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему должность министра здравоохранения и депутатский мандат. Об этом Комаровский сказал 16 октября в эфире канала «Украина 24»

«Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские. Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу. Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения — это не мое», — рассказал медик.

Педиатр, блогер и фанат ёжиков. Доктору Комаровскому - 61 © http://www.komarovskiy.net/photo

«Когда начались кадровые назначения и когда я увидел, что все назначения делаются не по принципу профессионализма, а по признаку личной преданности вождю, то я понял, что мне тут, конечно, однозначно делать нечего», — сказал педиатр.

Ранее Комаровский негативно высказывался о государственной политике, например, в части языка, заявив, что наличие языкового омбудсмена унижает государство. При этом сам медик публично признался, что отказался от частной практики, так как не может разговаривать с пациентами по-украински, как того требует закон.

Буквально несколько дней назад медик сделал новое заявление. В этот раз о том, что все советники президента и их рекомендации должны быть «прозрачными», взять на себя роль такого подсказчика пожелал и сам Комаровский, подчеркнув, что работать может не только с Зеленским, а с любым президентом Украины.