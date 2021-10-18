Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины при президенте Владимире Зеленском стал «карательной рукой», считает телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом он 16 октября рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Совещательный орган при президенте стал карательной рукой. Я бы в такой ситуации, при наличии такого большинства, таких возможностей — поломать, поменять Конституцию и сделать СНБО не совещательным, а решательным, законодательным органом», — сказал Комаровский.

Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины

«У дедушки Ленина было ЧК, а у Владимира Александровича есть СНБО. Это особый орган, секретарь которого стал главным философом, лидером нации, фактически интеллектуальным лидером нации. Это очень интересно. Это феномен, который мы будем изучать при следующей власти», — заявил Комаровский.

СНБО, считает врач, следует заняться ситуацией со здравоохранением, которая и «без всякой пандемии» является угрозой национальной безопасности.