«Совещательный орган при президенте стал карательной рукой. Я бы в такой ситуации, при наличии такого большинства, таких возможностей — поломать, поменять Конституцию и сделать СНБО не совещательным, а решательным, законодательным органом», — сказал Комаровский.
По его мнению, СНБО сейчас — как «ЧК при большевиках».
«У дедушки Ленина было ЧК, а у Владимира Александровича есть СНБО. Это особый орган, секретарь которого стал главным философом, лидером нации, фактически интеллектуальным лидером нации. Это очень интересно. Это феномен, который мы будем изучать при следующей власти», — заявил Комаровский.
СНБО, считает врач, следует заняться ситуацией со здравоохранением, которая и «без всякой пандемии» является угрозой национальной безопасности.