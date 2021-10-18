Оказалось, замужняя пенсионерка довольно часто ходит к одному дереву недалеко от дома, потому что его запах напоминает Порывай бурную молодость.
«Рядом с нашим домом есть дерево с потрясающим ароматом. Это лучше, чем секс, в моем возрасте. Я каждый раз прохожу мимо этого дерева и вспоминаю молодость», — рассказала она.
Однако одним только деревом дело не ограничивается, родительница певицы призналась, что радует себя и на местном нудистском пляже.
«Мужики выбегают из воды и показывают мне свои прелести. И такие они счастливые, что на них смотрят», — сказала женщина.
Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.
Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в Америку.