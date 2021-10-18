Мать певицы Наташи Королевой, уроженка Киева Людмила Порывай в очередной раз эпатировала публику своей выходкой: в этот раз 75-летняя дама рассказала, чем заменяет интимную близость с противоположным полом. Новость об этом на днях написал «Папарацци»

«Яркая женщина»: в Киеве умерла 73-летняя королева эпатажа © Скриншот видео ТСН

«Рядом с нашим домом есть дерево с потрясающим ароматом. Это лучше, чем секс, в моем возрасте. Я каждый раз прохожу мимо этого дерева и вспоминаю молодость», — рассказала она.

Однако одним только деревом дело не ограничивается, родительница певицы призналась, что радует себя и на местном нудистском пляже.

«Мужики выбегают из воды и показывают мне свои прелести. И такие они счастливые, что на них смотрят», — сказала женщина.

Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в Америку.