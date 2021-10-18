Руководитель Венецианской комиссии Джанни Букиккио был удивлен, когда на рассмотрение получил украинский законопроект об олигархах, который не был проголосован полностью и подписан президентом. Об этом 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV

«Он был, мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы», — сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил, что бывший спикер Рады Дмитрий Разумков намеренно не хотел ставить на голосование во втором чтении закон о борьбе с олигархами из-за политики. Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».

Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.