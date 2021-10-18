«Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный», — заявил украинский лидер.
При этом он отметил, что отправит закон на рассмотрение Венецианской комиссии.
Ранее депутаты Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением парламентарии внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Заседание вел на тот момент первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который после отставки Разумкова занял его место. При этом последний попросил президента наложить на закон вето.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.