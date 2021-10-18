Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намеренно не хотел ставить на голосование во втором чтении закон о борьбе с олигархами из-за политики. Слова главы государства прозвучали 17 октября в эфире телеканала ICTV

«Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный», — заявил украинский лидер.

При этом он отметил, что отправит закон на рассмотрение Венецианской комиссии.

Ранее депутаты Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением парламентарии внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Заседание вел на тот момент первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который после отставки Разумкова занял его место. При этом последний попросил президента наложить на закон вето.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. «Ничего товарищ Петр так и не нашел»: Зеленский рассказал, как его радует Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.