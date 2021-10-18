Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» описал отношения Украины с Западом одесским анекдотом. Его он на днях рассказал в эфире «Украина 24»

«Сегодня дружат они (украинские власти. — ред.) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», — сказал Рабинович.

Депутат рассказал анекдот, в котором женщина поделилась с подругой подозрением, что ее муж ее разлюбил. На вопрос, почему она так решила, та ответила — супруг уже два года не появлялся дома.

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«Пусть Европа к нам приходит. Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <…> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», — сказал нардеп.

При этом он отметил, что не имеет ничего против деловых и туристических поездок в Европу.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине нужно отменить курс в Европейский союз, так как, по его мнению, ЕС обязательно распадется.