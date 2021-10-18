«Честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха [Петра] Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет», — заявил он.
Зеленский привел в пример обвинения Порошенко в том, что студия «Квартала 95», автором которой является Зеленский, получала деньги от олигарха Игоря Коломойского.
Третьего октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.
Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с Коломойским.