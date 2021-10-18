Президент Украины Владимир Зеленский заявил о себе, как о профессионале кинематографа и решил, что сюжет фильма об офшорах «досье Пандоры» не произвел на него впечатление. Об этом 17 октября он заявил в эфире телеканала ICTV

«Честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха [Петра] Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет», — заявил он.

Зеленский привел в пример обвинения Порошенко в том, что студия «Квартала 95», автором которой является Зеленский, получала деньги от олигарха Игоря Коломойского.

«Ничего товарищ Петр так и не нашел»: Зеленский рассказал, как его радует Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с Коломойским.