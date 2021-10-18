Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не заинтересован в идее его «обмена» с РФ. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте политсилы 18 октября

Дом вместо СИЗО: как пытались «закрыть» Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было бы российское гражданство.

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — заявил Медведчук.

Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.