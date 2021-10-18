«Какие могут быть намеки, если Медведчук — гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство? С другой стороны — если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, к примеру, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — заявил он.
При этом Зеленский отметил, что никаких предложений по поводу Медведчука от российской стороны не поступало.
Восьмого октября Медведчука обвинили в содействии деятельности террористических организаций. Обвинения касаются предполагаемой причастности политика к «схеме поставки» угля из ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Согласно Конституции Украины государство дает право своим гражданам иметь только одно гражданство — украинское.