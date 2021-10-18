Отсутствие у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука российского гражданства, лишает его возможности обмена. Об этом 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV

«Какие могут быть намеки, если Медведчук — гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство? С другой стороны — если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, к примеру, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что никаких предложений по поводу Медведчука от российской стороны не поступало.

Украина не в силах шантажировать Россию преследованием Медведчука - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Согласно Конституции Украины государство дает право своим гражданам иметь только одно гражданство — украинское.