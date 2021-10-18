Подразделения Народной милиции ДНР отвечают на обстрелы со стороны ВСУ. Особенно это заметно на горловском направлении, где украинские войска ежедневно несут потери. Об этом рассказал бывший активист Русской весны и ополченец Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su Валерий Залужный провел закрытую встречу с блогерами, в ходе которой сообщил, что украинская армия на Донбассе может открывать огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Некоторые эксперты интерпретировали это заявление как подготовку Украины к полномасштабным провокациям, в которую будет втянута Россия.

На южном участке фронта Донбасс тоже периодически наносит ответные удары, но этого недостаточно, на каждую выпущенную украинской стороной мину следует отвечать тремя, причем по всей линии фронта, ведь позиции их давно известны, подчеркнул эксперт.

«В бытность мою командиром роты, стоявшей на позициях, в ответ на выстрел снайпера «квадрат», откуда он стрелял, «прочесывался» минометами по «улитке» ну или на крайний случай «Утесом». Весь этот гуманизм в отношении тех, кто уничтожает наш народ и наши города и поселки, следует отбросить. Мы стреляем только после того, как убиты наши граждане и родственники, разрушены наши дома. А надо стрелять, чтобы этого не было», — уверен Матюшин.

Там, где русского не получается убить морально, украинский националист убивает русского физически — мы видим это на примере ЛДНР, где уже восьмой год проводится фактически геноцид населения русского Донбасса, заключил собеседник издания.

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