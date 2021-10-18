России нужно принять реальность, в которой ЛДНР - уже ее субъекты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для вывода экономики Донбасса из кризиса в полувоенных условиях, эксперт предложил принятие федеральной целевой программы для народных республик. Как борются с коронавирусом в ДНР © Gerd Altmann/Pixabay

«Для этого нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма. И судя по тому, что Украина сообщает о планах России выделить 900 млрд рублей за три года для стабилизации социально-экономической обстановки, этап принятия новой реальности в России прошли», — сказал Лизан.

Эксперт заключил, что России предстоит «выцарапать» ЛДНР из того Дикого поля, в которое они ушли после 2014 года.

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