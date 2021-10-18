Никаких иллюзий насчет Украины у жителей народных республик не осталось, считает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Отвечая на вопрос об усталости граждан ЛДНР от войны и вероятном желании воссоединиться с Украиной, эксперт сказал, что на Донбассе никто не намерен возвращаться под власть Киева.

«Нет, не готовы. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы избавиться от разных иллюзий в части Украины, осознать, что той Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами ее граждане, не говоря уже о жителях ДНР. Поэтому жители ДНР скорее находятся в состоянии хронической социальной депрессии», — рассказал собеседник издания.

Состояние социальной депрессии приводит к желанию эмиграции в Россию, которое многие жители ЛДНР успешно реализуют, заключил Лизан.

Полностью интервью можно прочитать здесь.