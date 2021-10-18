В числе организаций, поднявших вопрос о свободе слова на Украине числятся ООН, ОБСЕ, Freedom House, «Репортеры без границ», напоминает эксперт.
Ранее сообщалось, что властями Украины была инициирована проверка телеканала Шуфрича «Перший Незалежний»
«Они получили информацию, что я стал собственником. Поэтому не понимаю, какие тут сложности с прозрачностью. Я живой, на месте, готов по этому вопросу общаться и с отдельными представителями Нацсовета, и со всем Нацсоветом, вместе взятым», — ответил собеседник издания.
Шуфрич сообщил, что его телеканал не может считаться оппозиционным властям Украины, так как редакция гарантирует доступ любых политических сил на ток-шоу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.