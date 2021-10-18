На Украине существует реальная угроза свободе слова, рассказал в интервью Украина.ру глава парламентской комиссии по свободе слова, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За життя» Нестор Шуфрич

В числе организаций, поднявших вопрос о свободе слова на Украине числятся ООН, ОБСЕ, Freedom House, «Репортеры без границ», напоминает эксперт.

Ранее сообщалось, что властями Украины была инициирована проверка телеканала Шуфрича «Перший Незалежний»

«Они получили информацию, что я стал собственником. Поэтому не понимаю, какие тут сложности с прозрачностью. Я живой, на месте, готов по этому вопросу общаться и с отдельными представителями Нацсовета, и со всем Нацсоветом, вместе взятым», — ответил собеседник издания.

Шуфрич сообщил, что его телеканал не может считаться оппозиционным властям Украины, так как редакция гарантирует доступ любых политических сил на ток-шоу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.