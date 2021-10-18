О шагах, предпринятых Китаем в ответ на создание американо-британо-австралийского военного союза и российской помощи Поднебесной рассказал историк и политолог Сергей Станкевич в интервью Украина.ру

Геополитическое сотрудничество Китая с Россией будет укрепляться год от года, заявил эксперт. Николай Злобин: В ближайшее десятилетие главной проблемой США будет Китай, а не Россия © РИА Новости, Нина Зотина

«Китай прежде всего постарается форсировать создание с помощью России Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Работы в этом направлении уже ведутся. Помощь России позволит Китаю уложиться в 5-7 лет — примерно столько уйдёт и на разворачивание Австралией первых ядерных подлодок с ракетами. Без России процесс затянулся бы у Китая на десятилетия и стоил бы раз в десять больше», — сказал Станкевич.

Самым сильным шагом со стороны Китая было бы начало процесса примирения с Индией, подчеркнул Станкевич. Вместе с Пакистаном, Россией и Индией можно было бы полностью переформатировать судьбу Большой Евразии, считает эксперт.

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