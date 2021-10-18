Ранее сообщалось о том, что в правящую коалицию Германии войдут "Зеленые" и свободные демократы. О том, какие риски это несет отношениям с Россией в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Возможность будущего канцлера Германии Олафа Шольца от социал-демократов вести прагматичный курс в отношении России может быть сужена из-за антироссийски настроенных партий "Зеленых" и свободных демократов, подчеркнул эксперт.

«Нужно этот риск видеть, и «Зеленые», и свободные демократы хотят поставить вопрос о Навальном, на первом месте его освобождение. Они с Россией хотят говорить жестким языком. «Зеленые» хотят поставлять оружие в Украину. Проблема заключается вот в чем, что и свободные демократы, и «Зеленые» абсолютно не понимают ситуацию в России», — сказал Рар.

В этих партиях полагают, что Россия слаба в демографическом и экономическом плане, и большинство населения не поддерживает президента Владимира Путина. Это может привести к определенным проблемам в российско-германских отношениях, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.