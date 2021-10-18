Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - игрок, который пришел в политику всерьез и надолго. О том, как речь Эрдогана предваряла войну в Карабахе рассказал в интервью Украина.ру главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов

Сейчас модно говорить о том, что международные организации находятся в кризисе, однако это подход дилетантов, считает Маркедонов. Это подтверждает выступление Эрдогана в Генассамблее ООН, предварившее войну в Карабахе. Маркедонов сказал, хочет ли Турция «забрать» у России Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выступление Эрдогана на 75-ой предыдущей Генассамблее содержало довольно жесткую критику Армении, и это было за несколько дней до 44-дневной войны в Карабахе. Он тогда назвал Армению «главной угрозой стабильности и безопасности в Закавказье», — сказал Маркедонов.

Эксперт подчеркнул, что Эрдоган — серьезный политик, видящий свою миссию в установлении порядка, в котором Турция играла бы большую роль, и к его словам относиться снисходительно нельзя.

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