Турция пытается проводить самостоятельную политику и является серьезной региональной силой, распространет влияние в Ливии, Сирии, применяет "мягкую силу" на Украине и в России. О том, есть ли у Анкары ресурсы для воплощения геополитических проектов рассказал в интервью Украина.ру главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов

Маркедонов подчеркнул, что по результатам исследований МГИМО, Турция не всегда способна поддержать свои амбиции реальным ресурсом.

«Важнейший вопрос. Наш институт международных исследований МГИМО каждый год делает доклад о международных угрозах, и Турция была выделена в отдельную главу, где как раз ставился вопрос об определенном зазоре между амбициями и их ресурсном обеспечении», — сказал эксперт.

Технологическая зависимость Турции от Запада все еще велика, и многое Анкара неспособна производить самостоятельно. В Турции возник так называемый эффект «перенапряжения империи» от попыток играть на всех фронтах, заключает Маркедонов.

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