Маркедонов подчеркнул, что по результатам исследований МГИМО, Турция не всегда способна поддержать свои амбиции реальным ресурсом.
«Важнейший вопрос. Наш институт международных исследований МГИМО каждый год делает доклад о международных угрозах, и Турция была выделена в отдельную главу, где как раз ставился вопрос об определенном зазоре между амбициями и их ресурсном обеспечении», — сказал эксперт.
Технологическая зависимость Турции от Запада все еще велика, и многое Анкара неспособна производить самостоятельно. В Турции возник так называемый эффект «перенапряжения империи» от попыток играть на всех фронтах, заключает Маркедонов.
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