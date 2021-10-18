Благодаря политике президента Украины Владимира Зеленского и его предшественников у Украины появилась ничем не прикрытая граница в полторы тысячи километров с ранее дружественной Белоруссией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал общественный деятель, политик Николай Стариков

Агрессивная, вассальная к Западу политика киевских властей привела к тому, что ранее дружественная Белоруссия наконец поняла, что из себя представляет киевский режим, подчеркнул эксперт. Возле дома Порошенко произошли столкновения, экс-президента обвиняли в связях с ДНР и ЛНР © кадр из видео Facebook Александра Погребиського

«Мне это говорить больно, потому что у нас все-таки союзное государство с Белоруссией, но было лояльное к нынешнему киевскому режиму государство. И вдруг по щелчку пальца — сел самолет в Белоруссии. Ну какая разница киевским политикам до того, как это произошло? Важно, чтобы у тебя был сосед добрый, дружественный, и тебе не надо было оборонять от него свою государственную границу. Нет, санкции ввели, полеты прервали. [Александр] Лукашенко наконец-то открыл глаза на то, то происходит на Украине», — сказал Стариков.

Эксперт в заключение заявил, что объединение триединого русского народа не должно происходить против воли любых из его частей.

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