Киев сам по себе создать проблемы Кремлю не способен. Украина может выступать лишь инструментом в чьей-то игре, убежден общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский

Если Китай действительно перехватит экономическую инициативу у Америки, то без поддержки США русофобский режим на Украине «схлопнется», говорит Мединский.

«Что они, «трубу» перекроют? Если они это сделают, то Европа окончательно поймет, что строительство «Северных потоков» было насущной необходимостью, а не блажью. Развязать очередную острую фазу боев в Донбассе? Так даже закупка ВСУ этих 24 «байрактаров» все равно серьезно ситуацию не изменит. Возможно, тактически они куда-то и углубятся. А дальше что? Очередные котлы?», — задается вопросами эксперт.

На данный момент Украина способна лишь на примитивные демарши, убежден Мединский. Если провокации наподобие тарана Крымского моста катером будут продолжаться, на Западе окончательно перестанут воспринимать Украину всерьез, заключил эскперт.

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