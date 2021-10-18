На вопрос о том, возможна ли независимая Украина, дружественная или даже союзная России, ответил в интервью Украина.ру общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский

Население Украины до 2014 года было готово жить с Россией в союзном государстве, однако планам помешали заинтересованные лишь в наживе элиты, считает Мединский. Как борются с коронавирусом в ДНР © Gerd Altmann/Pixabay

«Весь мой опыт показывает, что большая часть населения, особенно на востоке страны, была бы не против жить в союзном государстве с Россией. К этому все шло до переворота 2014 года. Но мы понимаем, что у политического руководства страны, «пророссийского» или «прозападного», одна задача — доступ к самому прибыльному бизнесу на Украине — к ее бюджету», — сказал эксперт.

Мединский подчеркнул, что события в Донбассе и Луганске поддержал простой народ, а не системные элиты. Простые люди действительно хотят объединения с Россией, заключил эксперт.

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