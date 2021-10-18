В свете энергокризиса на Украине возникла нехватка газа и средств для его покупки. Правительство страны отбирает деньги у газотранспортной системы страны, тем самым делая ее неконкурентоспособной. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский

Собственной добычи газа Украине едва хватает на потребности населения и бюджетников, подчеркнул эксперт. Путин озвучил причину роста цен на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«И тут же они начали придумывать, по какой схеме у оператора газотранспортной системы вытащить порядка пятидесяти миллиардов гривен, что-то около двух миллиардов долларов. Проблема в другом: МИД Украины, тот же «Нафтогаз» — все же борются за транзит, а получается, у оператора вытаскиваются деньги те, которые должны, по идее, быть направлены на модернизацию газотранспортной системы, чтобы она была конкурентоспособной», — сказал Землянский.

Помимо проблемы отсутствия средств для модернизации ГТС, перед серьезной угрозой находится и так находящаяся не в лучшей форме украинская промышленность, заключил эксперт.

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