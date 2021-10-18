Украина - не «сферический конь в вакууме», и последствий кризиса не европейском рынке ей избежать не удастся. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский

Последствия роста цен на газ в Европе уже отразились на Украине — закрыт Одесский припортовый завод, не хватает мощностей для производства химии, удобрений. Путин озвучил причину роста цен на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Мы же не сферический конь в вакууме, то есть собственной добычи газа Украине не хватает для покрытия всех потребностей — не только населения и бюджетников, а имеется в виду промышленность. И промышленность, которая будет вынуждена покупать, пусть даже не по тысяче, а по пятьсот-шестьсот долларов — естественно, это будет серьезная угроза и без того находящейся в не лучшем положении украинской экономике», — сказал Землянский.

В заключение эксперт сказал, что в условиях дефицита газа Украине едва хватит ресурсов для коммунальной сферы, о мощностях для производства же говорить не приходится.

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