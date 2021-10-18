По мнению эксперта, поддержка Украины американцами ограничится официальными высказываниями, и в случае эскалации военных действий США не предоставят Киеву военную помощь.
«Во-первых, не будет конфликта, а во-вторых, никто не пойдет умирать за Украину. Давайте трезво смотреть на вещи. Одно дело, когда вам чиновники Белого дома рассказывают, что они с вами, совсем другое — посылать туда армию. Никто не будет умирать за Винницу и Жмеринку. Забудьте. Эта теория была разрушена еще в межвоенный период — между 1920 и 1941 годами XX столетия», — сказал Гаспарян.
В заключение эксперт призвал следовать тезисам статьи экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине и не вмешиваться в ход событий в стране.
Полностью интервью можно прочитать здесь.