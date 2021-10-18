О возможности американского вмешательства в военный конфликт на Украине не стоит и думать, считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

По мнению эксперта, поддержка Украины американцами ограничится официальными высказываниями, и в случае эскалации военных действий США не предоставят Киеву военную помощь. Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

«Во-первых, не будет конфликта, а во-вторых, никто не пойдет умирать за Украину. Давайте трезво смотреть на вещи. Одно дело, когда вам чиновники Белого дома рассказывают, что они с вами, совсем другое — посылать туда армию. Никто не будет умирать за Винницу и Жмеринку. Забудьте. Эта теория была разрушена еще в межвоенный период — между 1920 и 1941 годами XX столетия», — сказал Гаспарян.

В заключение эксперт призвал следовать тезисам статьи экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине и не вмешиваться в ход событий в стране.

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