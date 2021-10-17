Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в обозримом будущем маловероятна, как тет-а-тет, так и в «нормандском формате», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 17 октября

Он отметил, что трудности создает глава украинского государства, не признающий обязательства Украины и даже документы Совета безопасности ООН.

«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так», — подчеркул Песков и отметил, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, подписанных Киевом и утвержденных Совбезом ООН.

Если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, то это не создает предпосылок для каких-либо переговоров, пояснил Песков.

«То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — сказал Песков.

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Что касается встречи глав государств в «нормандском формате», то для того, чтобы она состоялась, необходимо сначала подготовить хоть какой-то фундамент, добавил Песков.

По его словам, именно для этого в «нормандском формате» вскоре должны встретиться министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины, которым предстоит понять, «фундамент прощупывается или не прощупывается».