Развивающийся в Европе газовый кризис вынуждает покинувшую Евросоюз Британию искать способы восстановления крайне испорченных Западом отношений с Россией, говорится в статье, опубликованной в газете The Telegraph 15 октября

Автор предлагает Лондону перестать критиковать действия России в Крыму и Донбассе, разрешить российским компаниям размещать свои акции на лондонской бирже и перестать пытаться избавить лондонский Сити от российского капитала с помощью «ордеров на богатство неустановленного происхождения».

«Но самым веским аргументом для России станут долгосрочные контракты на поставку, которые гарантируют горючим ископаемым место в структуре энергопотребления на много лет вперед», — говорится в статье.

«Газпром» обычно подписывает со своими клиентами долгосрочные контракты, предусматривающие обязательную оплату при отказе от получения (условие «бери или плати»), сказано в публикации.

В рамках таких соглашений Россия предлагает стабильную цену на газ, которая слабо зависит от колебаний цен на рынке.

«Если сложить все это вместе, Великобритания, возможно, сумеет сделать России такое предложение, которое окажется достаточно привлекательным, чтобы Россия согласилась продать нам ровно столько газа, сколько нужно для поддержания страны грядущей зимой», — отмечает автор.

Бюрократические игры и реальный рынок. Как ЕС планирует воевать с Газпромом © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

В частности, повышение спроса на газ в ходе восстановления экономик после локдауна, вызванного пандемией, происходило на фоне существенного снижения добычи газа в Европе из-за чрезмерной увлеченности «зеленой» энергетикой.

Ветровая же и солнечная генерация, так называемые возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в этом году произвели на 15% меньше электроэнергии в Европе. Недостачу попытались восполнить сжиганием газа на тепловых электростанциях, что привело к повышению спроса на газ.

Одновременно вырос спрос и в Азии, где Китай и другие страны смогли «перебить» цену европейцев и перетянуть на свой рынок примерно 10% импортного газа, ранее поступавшего в ЕС.

Из-за этого не удалось накопить достаточные для прохождения отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах, что также «давит» на рынок Евросоюза.

Запад же, хотя и признает все вышеизложенные факты, однако продолжает обвинять в кризисе Россию, так как она якобы могла поставлять больше газа в Европу.

Между тем поставки «Газпрома» в Европу находятся на уровне, близком к рекордному.

Еще большее их увеличение возможно, однако российская компания хочет защитить свои инвестиции с помощью длительных контрактов с условием «бери или плати», так как затрачивает серьезные средства на разработку месторождений.

Европейские же власти хотят, чтобы все риски лежали на добытчике и предлагают России «выбрасывать» дополнительные объемы газа на спотовый рынок.

Тем самым «Газпром» будет действовать в ущерб себе, «сбивая» цены на газ и рискуя понести финансовые потери. Естественно, что российская компания на такое не согласна.