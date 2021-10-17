Именно такое требование содержится в подписанных Киевом «минских соглашениях», оно конкретизировано в так называемой «формуле Штайнмайера», предложенной немецким министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером в 2015 году.
«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — заявила Черновол.
Между тем выполнение минских соглашений и «формулы Штайнмайера» украинские власти последовательно торпедируют, так как не желают получать в составе страны территории с высокой степенью автономии.
Протесты национал-радикалов, к которым относится и Черновол, используются властями только для того, чтобы оправдаться перед иностранными партнерами за невыполнение взятых на себя обязательств в рамках минского и нормандского форматов.