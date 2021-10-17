Передача Киеву контроля за российско-украинской границей в Донбассе после проведения выборов по украинским законам в ДНР и ЛНР приведет к новому Майдану, сказала экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Наш»

Именно такое требование содержится в подписанных Киевом «минских соглашениях», оно конкретизировано в так называемой «формуле Штайнмайера», предложенной немецким министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером в 2015 году.

«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — заявила Черновол.

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Протесты национал-радикалов, к которым относится и Черновол, используются властями только для того, чтобы оправдаться перед иностранными партнерами за невыполнение взятых на себя обязательств в рамках минского и нормандского форматов.