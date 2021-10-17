Нежелание украинских властей допускать к управлению своей газотранспортной системы (ГТС) Евросоюз и РФ спровоцировало строительство обходных газопроводов, сказал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 24» 16 октября

Битва аббревиатур: Украинская ГТС против российско-германской СП-2 © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Мураев отметил, что строить их начали после того, как украинские власти отказались от создания трехстороннего консорциума по управлению ГТС, где в равных долях участвовали бы Россия, Украина и ЕС.

Создание такого консорциума при условии отделения ГТС от украинского государства давало бы гарантии бесперебойного снабжения европейцев газом и предполагало инвестиции в украинскую ГТС на уровне $33 млрд.

«Нам со времен Ющенко, Януковича и Порошенко предлагали консорциум… Но каждый из наших президентов видел себя внутри, поэтому этого не произошло», — констатировал Мураев.

Для достижения этого же результата Россия и ЕС решили использовать новые газопроводы и потратить средства на них, так как Киев продолжил использовать украинскую ГТС в политических целях, рассказал Мураев.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее отмечал, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» потребности в транзите газа через украинскую ГТС сократятся до 10 млрд кубометров ежегодно, что в 14 раз меньше ее проектной мощности и не окупает затраты на поддержание украинской ГТС в рабочем состоянии.