Автор статьи Чжан Хао отмечает, что Украина на момент распада Советского Союза в 1991 году была одной из наиболее экономически развитых территорий Европы, однако достигла этого несамостоятельно.

Без поддержки остального СССР, в частности, без близких к нулю цен на энергоносители, украинская экономика с момента независимости находилась на спаде и ни разу не превысила показателей ВВП 1990 года, до распада, отмечает журналист.

Три официальных взгляда из одной страны. Что пишет китайская пресса об Украине
Три официальных взгляда из одной страны. Что пишет китайская пресса об Украине
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Он обращает внимание на то, что действия новой власти после обретения независимости  привели к уничтожению большей части промышленности.

Как следствие — Украина экспортирует только сырьевые товары низкого уровня переработки и не зарабатывает на своих ресурсах столько, сколько могла бы.

В стране была выстроена насквозь коррумпированная система власти, которую никто не собирается менять, и только «продают» ее народу в разных упаковках. Богатейшие граждане Украины предпочитают жить и учить своих детей за границей.

Украинцы крайне разочарованы положением дел в стране, но все равно, согласно опросам, поддерживают независимость.

 