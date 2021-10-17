Украина после распада СССР не смогла спасти свою экономику и выстроить эффективную систему управления, говорится в статье, опубликованной в китайской газете «Хуаньцю Шибао». Ее перевод представило издание «ИноСМИ» 16 октября

Автор статьи Чжан Хао отмечает, что Украина на момент распада Советского Союза в 1991 году была одной из наиболее экономически развитых территорий Европы, однако достигла этого несамостоятельно.

Без поддержки остального СССР, в частности, без близких к нулю цен на энергоносители, украинская экономика с момента независимости находилась на спаде и ни разу не превысила показателей ВВП 1990 года, до распада, отмечает журналист.

Три официальных взгляда из одной страны. Что пишет китайская пресса об Украине © kit.ai

Как следствие — Украина экспортирует только сырьевые товары низкого уровня переработки и не зарабатывает на своих ресурсах столько, сколько могла бы.

В стране была выстроена насквозь коррумпированная система власти, которую никто не собирается менять, и только «продают» ее народу в разных упаковках. Богатейшие граждане Украины предпочитают жить и учить своих детей за границей.

Украинцы крайне разочарованы положением дел в стране, но все равно, согласно опросам, поддерживают независимость.