Как уточняется, соответствующий документ был зарегистрирован в начале октября.
«Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62», — сказано в публикации.
Теперь оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России. Это будет учитываться территориальным органом Министерства внутренних дел.
Возможно установление как общего запрета, так и в отношении конкретных государств.
Сам заявитель сможет вывозить детей только в том случае, если он является гражданином России.
Если подавший заявление о запрете на выезд иностранец, то ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.
Отзывать такой запрет на территории России можно будет в отделах полиции, за границей страны — в консульствах и посольствах.
Еще одно из нововведений — снижение срока отработки подобных заявлений с пяти рабочих дней до двух.