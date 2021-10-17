Новые правила вывоза детей за рубеж вступили в силу 17 октября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ

Как уточняется, соответствующий документ был зарегистрирован в начале октября.

«Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62», — сказано в публикации.

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Возможно установление как общего запрета, так и в отношении конкретных государств.

Сам заявитель сможет вывозить детей только в том случае, если он является гражданином России.

Если подавший заявление о запрете на выезд иностранец, то ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.

Отзывать такой запрет на территории России можно будет в отделах полиции, за границей страны — в консульствах и посольствах.

Еще одно из нововведений — снижение срока отработки подобных заявлений с пяти рабочих дней до двух.