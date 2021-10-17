«На этой неделе хэдлайнер гонки преемников — Дмитрий Патрушев», — заявил Белковский.
По его мнению, именно поэтому «Патрушев подвергается значительным нападкам с разных сторон, в первую очередь, конечно, из-за подорожания продуктов питания».
Белковский утверждает, что «в этом есть и глубокий политически подтекст, связанный с не исключенными преемническими перспективами этого, как сказал Рамзан Кадыров, крупного государственного деятеля и профессионала с большой буквы».
В то же время лидер парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что новыми прези Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко также достойные кандидаты на пост главы государства.
Путин ранее заявлял, что на текущий момент не решил, станет ли он принимать участие в выборах президента в 2024 году.