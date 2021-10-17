Высокий уровень коррупции во всех ветвях власти мешает американским бизнесменам вести дела на Украине, а постоянные политические «разборки» между украинскими политиками и олигархами создают в стране нестабильность, что нервирует Вашингтон, отмечает журналист.
«Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие», — написал Рапоза.
Он отметил, что ранее самым близким союзником Украины была Россия, но с этим «видимо, все кончено». Киев кардинально испортил отношения с Москвой, однако сейчас в его отношениях с Западом тоже не все безоблачно.
В частности, США отменили санкции против «Северного потока — 2», что на пользу России, а не Украине, подчеркнул Рапоза.
По его мнению, «Украина заманила в свой тлетворный лабиринт коррупции и зарубежных интриг не только местных, но и иностранцев».
Обозреватель привел в пример дело американской компании VR Capital, которая несмотря на безупречные юридические аргументы проиграла суд «Укрзализныце» из-за административного давления со стороны офиса президента Владимира Зеленского.
Журналист отмечает, что последний на посту президента оказался весьма далек от своего кинообраза, сделавшего возможным его победу в президентской кампании.