Нынешний киевский режим столь же далек от соответствия ожиданиям Вашингтона, как и при предыдущем президенте, однако виновны в этом не только украинцы, написал американский обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes, опубликованной 14 октября

Высокий уровень коррупции во всех ветвях власти мешает американским бизнесменам вести дела на Украине, а постоянные политические «разборки» между украинскими политиками и олигархами создают в стране нестабильность, что нервирует Вашингтон, отмечает журналист.

«Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие», — написал Рапоза.

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В частности, США отменили санкции против «Северного потока — 2», что на пользу России, а не Украине, подчеркнул Рапоза.

По его мнению, «Украина заманила в свой тлетворный лабиринт коррупции и зарубежных интриг не только местных, но и иностранцев».

Обозреватель привел в пример дело американской компании VR Capital, которая несмотря на безупречные юридические аргументы проиграла суд «Укрзализныце» из-за административного давления со стороны офиса президента Владимира Зеленского.

Журналист отмечает, что последний на посту президента оказался весьма далек от своего кинообраза, сделавшего возможным его победу в президентской кампании.